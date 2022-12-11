癌患照顧者抑鬱指數急升34％　11%人圖尋短　機構籲覓支援

癌症患者康復長路漫漫，不時都需要親友在旁照顧，惟照顧者的壓力更不容忽視。香港防癌會在今年9月至10月期間，訪問256名癌症病患的照顧者，發現自第5波新冠疫情高峰期時照顧者焦慮指數上升34%；縱然疫情曾經放緩，惟相關指數仍較疫情前高17%。

受訪者表示成為照顧者後，67%表示因經常與癌症患者困在家中，當中有近4成覺得自己失去人生；而有59%自當上癌患照顧者後感到抑鬱，更有11%人想過甚至試過自殺。調查又發現，自第五波疫情高峰期癌患照顧者的焦慮指數攀升了34%，相關焦慮指數由疫情前的5.8 分，升至疫情高峰期時的7.8 分；雖然在今年5月至8月時疫情曾經緩和，惟指數仍有6.8分，相較疫情前高17%。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢醫生指出，調查中受訪者多數是女性，六成人的年齡介乎40至59歲，逾半是在職人士。他指出照顧工作本已令照顧者身心疲累，疫情更令他們「高度戒備」，因此他提醒照顧者，指照顧癌患是一項「新的工作」，需要不停接收資訊、學習技巧及需時適應，冀照顧者不需太過執著，及建議應在適當時尋求專業人士協助，並跟同行者分享面對的問題。