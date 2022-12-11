將藍隧道開通　茶果嶺迴旋處塞爆　議員批政府無預先處理

將藍隧道(將軍澳─藍田隧道)及跨灣大橋連接路今早(11日)8時正式開通，新隧道及新路為現有將軍澳隧道的替代路線，開通後早上繁忙時間往來日出康城和觀塘市中心的行車時間，可縮減最多約20分鐘，惟目前並非上班日繁忙時間，茶果嶺迴旋處已經出現塞車情況，有議員擔心日後塞車情況加劇，影響交通。

觀塘區議會主席柯創盛表示，觀塘區交通問題一直備受關注，而茶果嶺迴旋處作為將藍隧道其中一個出入口，目前已有擠塞的情況，擔心日後更多市民使用將藍隧道時，堵塞情況更為嚴重。柯指茶果嶺迴旋處一直是樽頸位置，現時有不少違例泊車的情況，亦沒有擴寬道路，僅僅劃了雙黃線是解決不了交通擠塞的問題，直指政府「專業傲慢」，使用滯後數據評估路面情況而導致此情況。西貢區議員方國珊也指東隧交通情況可影響將藍隧道出車情況，如東隧塞車至茶果嶺迴旋處，將有機會導致將藍隧道塞車嚴重。立法會議員李世榮指今早到茶果嶺道一帶的迴旋處視察，批評政府在設計該迴旋處的時候，未有考慮附近違泊和車流量的問題，形容當局「理想化」。

針對塞車解決方案，柯創盛指當局應盡快落成T2主幹道及茶果嶺隧道的興建，緩解路面情況，又指政府目前應擴寬迴旋處線路至3條，及增加泊車位以緩解違例泊車情況。李世榮透露當局曾向他表示萬一出現問題可就道路進行改善工程，認為政府在設計道路時理應要考慮有關情況，不應在開通後才處理有關問題。他促請政府加派人手處理區內違泊問題，以及盡快開始道路改善工程。

除迴旋處問題外，李世榮同樣指出將藍隧道和跨灣大橋指示牌不足的問題，特別是分岔路。他表示自已曾到相關地點視察，發現有駕駛人士因未能及時發現指示牌，而需要臨時切線，認為情況相當危險，擔心會產生交通意外，呼籲當局增設臨時指示牌，協助駕駛人士理解新的行車線。