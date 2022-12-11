今增14918確診　輸入佔685宗　另多24患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(11日)本港新增14,918宗確診個案，創逾半年的新高，包括14,233宗本地個案，以及685宗輸入個案。醫管局則新增24宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,746名新冠死者。

衞生防護中心表示，一直透過基因分析，密切監察確診檢測個案涉及變種病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；另累計發現123宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、6宗BF.7及143宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增34間院舍出現個案；涉及22間安老院舍及12間殘疾院舍，共有37名院友及3名職員染疫，故有53名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，由於今日是假期，因此沒有新增呈報個案；不過有3間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。