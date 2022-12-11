屯門青菱徑謀殺案　再多4人被捕　至今13人落網

今年8月初，屯門青菱徑發生謀殺案，多名男女在上址一間食肆內與人發生爭執，期間有4人遭硬物襲擊，其中一名姓梁(22歲)男子頭部受創，送院留醫兩日後不治。案發後，警方先後拘捕懷疑涉案的9名男子，至今日(11日)再以涉嫌「傷人」拘捕多4人，他們已被押返天水圍警署扣查。

案發於8月6日凌晨，一名姓梁(22歲)「壽星仔」，與7名朋友到青菱徑6號一食肆消夜，席間疑因故爭執，有人深深不忿，竟電召約10名大漢助陣「幫拖」，當場擸起廣告牌、鐵架及雨傘等亂砸亂打，痛毆梁及2名分別39歲及41歲男子後逃去。

案發當日，警方拘捕一名21歲男子及一名17歲少年，該名17歲少年被暫控一項「謀殺」罪及兩項「傷人」罪，21歲男子獲准保釋候查。至8月8日，警方再拘捕多一名17歲少年，他已被暫控兩項「傷人」罪。8月12日，再多2名分別32及20歲男子被捕，他們涉嫌在案中襲擊另外2名受傷男子，各被暫控兩項「傷人」罪。8月30日，一名21歲男子被捕，他被控一項謀殺及3項傷人罪。

在9月10日及9月11日，警方分別在屯門及觀塘拘捕兩名16歲少年，涉嫌在案中襲擊另外2名受傷男子，他們各被暫控一項「傷人」罪。至10月9日，一名16歲少年涉嫌「傷人」在機場被捕。