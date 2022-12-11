政Whats噏：簡約公屋被批貴又遠　梁文廣籲政府快推樣板房釋疑

政府近日公布簡約公屋總建築同設計成本高達267.9億港元，以興建3萬伙嘅目標計算，粗略估計每間簡約公屋嘅成本約90萬港元，造價之高惹起爭議，被轟簡約公屋一啲都唔簡約，又擔心會「貨不對辦」。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣話喺考慮成本時，同時要考慮依家住喺不適切居所市民嘅苦況，但亦明白公眾可能會有疑慮，建議政府喺向立法會申請撥款前做啲「樣版房」出嚟，畀市民睇清楚質量喎。

梁文廣認為對住喺劏房呢類不適切居所嘅人而言，梗係愈快上樓愈好，而簡約公屋正正可以幫到佢哋快啲改善居住環境。佢話明白到簡約公屋嘅造價比較貴，公眾可能會有疑慮，由於公眾嘅觀感相當重要，所以政府應盡早整好啲「樣版房」，畀議員同市民睇吓合唔合適，等公眾可以有機會畀多啲意見，如果有乜嘢唔啱仲可以喺真正建屋之前改，而佢建議政府喺向立法會工務小組委員會或財務委員會申請撥款之前，就推啲「樣版房」出嚟。唔知政府有冇聽佢支笛呢？佢就話政府無答實佢，但就承諾咗會就簡約公屋盡力解說喎。

對於有聲音批評簡約公屋嘅選址偏遠，佢相信係因為新界嘅土地比市區多，咁樣可以提供更多嘅單位幫到更多市民，但政府必需做好交通、社福同教育等配套，解決市民嘅憂慮先得。

另一個爭議點係政府將修訂《城市規劃條例》，雖然可壓縮「生地」變「熟地」嘅時間，但草案提及當局可以喺批准收地後隨即發放安置補償，即唔經立法會審批撥款賠償，有團體批評咁係僭越立法會工程撥款審議權，令立法會淪為橡皮圖章，再加上建議精簡城規會公眾諮詢程序，由以往三輪壓縮只剩一輪，又容許城規會就公聽會出席者發言時間設限，有意見擔心修例後會削弱公眾嘅聲音。

梁文廣認為以往有人「玩爛咗個程序」，不停提啲瑣碎同重複嘅意見拖住整個程序，但佢覺得市民嘅意見好重要，認為喺修例之後同樣要有機制去吸納市民嘅反對意見。佢仲話如果一個發展項目有100人畀反對意見，「其實唔係小事」，政府係需要正視，期望政府喺加快發展同時要搵「平衡點」咁話。