社企提供廉租光房屋　助短貧青年向上流

本港房屋供不應求問題嚴重，青年人要上車更是遙不可及。近日社會房屋企業「要有光」推出最新「青年光房」計劃，向短期貧窮青年以優惠價格提供住屋，幫助他們向上流動。計劃首階段希望籌集10至20個私人單位，提供共40個名額，月租平均約2,000多元，目前已找到3個單位提供12個名額，已有8人入住，農曆新年後會再有兩個單位可以提供。

短期貧窮青年即是要靠自己養活自己、因家庭問題等，需要自行尋找地方居住的學生或畢業生，年齡以18至20多歲為主。要有光創辦人及行政總裁余偉業估計，全港約有1.6萬名短貧青，他們大多需要半工讀，通常是即將畢業、大學宿位到期的學生，兼職月入僅數千至一萬多元，若到公開市場尋找居所，大多只能租住環境惡劣的劏房。為協助短貧青向上流動，未來有能力租住環境較好的居所，要有光推出「青年光房」計劃，目標對象年齡以25歲為上限，年期上限為3年。余稱，首階段完成後會再檢討成效，並推出第二階段及擴大規模至約100個申請名額。

其中一間納入「青年光房」計劃的單位位於黃大仙，共4房一廳，面積約600多平方呎，提供4個單人房供4名女生同住；單位包括約1,300平方呎平台花園，可舉辦活動，例如燒烤聚餐等。余偉業表示，每個青年都會根據其向上流動計劃制訂租金，租金亦會隨年期及其負擔能力而慢慢上升。對於青年光房的獨特之處，需切合年青人的需要，例如年青人有較多感情煩惱，更笑稱「就算失戀都要佢返工」；又指會輔導他們在完成學業、追尋理想和賺錢之間取得平衡，亦是青年光房的重大課題。