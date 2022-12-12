港大學者研究活性納米機械人　冀用於精準治療癌症

科幻片不時出現的「納米機械人」、「智能納米液體金屬」有可能於現實誕生，並應用來治療癌症。「裘槎優秀科研者獎2022」得獎者、香港大學理學院化學系副教授唐晉堯研發活性納米機械人，期望賦予其智能，應用在醫療手術、藥物傳遞、新材料製造和電子設備修復等。

唐晉堯的研究協同使用化學、納米技術和軟物質物理學的技術，合成一系列可以透過化學反應提供動力、引導和編程的納米機械人。他稱，5年前他想以生物醫學協助治療癌症，因為很多藥物在服用或注射後可能去錯其他器官，而非患癌部位，未能完全有效治療癌症，藥物的副作用更可能損害身體，故希望用科技引導藥物準確前往患病位置。他稱，要達到此目的，需賦予活性納米機械人「集群智能」，以治療癌症為例，假設身體某角落患癌，可以理解該位置為化學信號源，而眾多活性納米機械人相互之間需要「協商」並達成「共識」，以協助治癌藥物準確到達惡性細胞的位置。但他指，相關技術目前仍有很多限制要處理，所以活性納米機械人未在臨床醫學上應用。

近期港府不斷強調要搶人才，加強本港發展。唐來港前曾於美國發展接近10年，被問及為何選擇在本港研究時表示，他稱感覺香港是多元化環境，對進行探索性的研究亦較包容，他亦是四川人，認為在港發展對華人來說較好。他又指，以往港府在科技投入程度不足，但現在已有改善。