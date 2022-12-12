市民自設鼠籠捕碩鼠　政府部門周末不辦工拒收鼠

本港鼠患問題嚴重，即使政府早前高姿態清潔街道及打擊店舖阻街，惟仍無法阻止鼠輩出沒；食物環境衞生署去年投放逾7億港元公帑滅鼠，捉一隻老鼠平均耗費一萬港元，但滅鼠成效不彰。有居於灣仔道唐樓的市民自購三個老鼠籠置放居所露台捕鼠，連日活捉多隻老鼠，在日前周末時發覺其中兩個籠內有兩隻體型碩大的老鼠跳來跳去，遂致電政府相關部門要求清理，豈料卻回覆指周末不辦工，要待周一才清理，更着他「周末不要捉老鼠」，令他為之氣結，遂向東網投訴。有滅蟲專家直言不立時清理老鼠情況不理想，活鼠有機會散播病菌，而站在人道立場亦不可接受，促改善相關機制，加強清理。東網正就事件向食環署查詢。

「日日都捉到幾隻，擺1至2日好危險嘛，但打電話去(政府)竟然話星期六、日休息唔上門收老鼠！」市民歐先生向東網投訴，指灣仔道一帶自有食肆開設後，衞生環境變差，即使早前食環署有派人清潔該處一帶的後巷，上級亦對此相當着緊，惟乾淨一輪後，衛生不理想的情況很快故態復萌，鼠患日益嚴重。他遂自行購買三個捕鼠籠並放在居所的露台上捕鼠，三個籠可謂「客似雲來」，經常活捉到老鼠，新近在其中兩個籠內發現各有一隻體型碩大的老鼠繃來跳去，他遂致電政府要求派人清理老鼠。豈料獲職員回覆指周末不辦工，歐直指巿民捉到老鼠亦不知所措，不知如何處理，直斥政府做法不合理。

歐指，過往自己捉到老鼠後只要致電當局，就有食環署外判人員上門取走有鼠的籠，並用一個空籠交換，惟日前遇着周末致電時，卻被告知不辦工，更有人指要他周末不要捉老鼠，留待周一才捉，令他哭笑不得。他指其居所露台的老鼠猖獗，日光日白都照樣出來覓食，將他的盆栽咬死，投訴無門唯有自發捕鼠，他只盼部門加強滅鼠，讓他不需要充當捕鼠專家。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，活鼠的皮毛上帶有病菌，將老鼠長期困於籠內會有散播病菌的風險。一般做法是在捕捉活鼠後即時清理，據知會將老鼠人道毀滅免卻牠們受苦。即使人手不足，亦應設下服務承諾，在數小時內一定要清走老鼠。任由老鼠在籠內掙扎除了有播毒風險外，在人道角度出發，要一隻動物在缺水缺糧下困足超過一天，甚至兩天，令牠活活餓死，亦不是一個可接受的情況。

陳又指，食環署外判蟲鼠隊全天候工作，不存在周末不辦工的問題，相信是溝通出現錯誤。食環署每個分區都有辦公室，可以在此提出改善，例如主動加強宣傳，告知市民發現有老鼠籠捕捉到活鼠後，應該透過何種途徑處理。若是市民自設的老鼠籠，又應如何交出老鼠等，官民合作，始能解決鼠患問題。

香港鼠患問題持續惡化，老鼠會散播病菌。2018年本港更爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，截至今年10月底，全球18宗相關個案，香港已佔17宗。事實上大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染。一旦有老鼠「躝過」食物及汽水罐面，或遺便溺在罐面，不知情市民隨時「中招」，感染各類傳染疾病甚或是大鼠戊肝。