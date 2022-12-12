東方日報A1：專家斥防疫措施貴夾廢　全部取消最實際

變種新冠病毒殺傷力愈來愈弱，全球多國已復常放棄防疫，就連抗疫最嚴謹的內地亦果斷放寬多項防疫措施，澳門昨日宣布市民進入公共部門毋須掃描行程碼。但港府執迷於維持疫禁，堅持以防疫之名限制市民自由。近日多名專家不忍港府繼續走在拒絕復常的錯誤路上，連環發功促當局取消無意義防疫措施。繼港府專家顧問許樹昌後，香港大學微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）亦撰文，批評「安心出行」、疫苗通行證、大廈強檢、學校每日快測及「0+3」入境檢疫要求等「貴夾廢」，建議當局將其全部取消。

薛達日前以「終局的開端」為題撰文，建議當局應取消5大防疫措施。他指，安心出行初衷是協助追蹤密切接觸者或疫情爆發調查，但現時當局已放棄做個案追蹤，加上內地很多場所已不要求掃描健康碼，質疑為何疫情相對較穩定的香港不可以停掃安心出行。

薛達又建議一同取消疫苗通行證，由於當局早前增加「被動查核」的表列處所類別，很多地方已不用「反掃」針卡，代表沒有檢查，疫苗通實際上於相關處所已「不能落實」。他又指，疫苗通由今年2月推行以來，「谷針」成效存疑，唯一可防止的只是無打針長者進入相關場所，惟隨着疫情緩和，建議當局設取消時間表。

至於當局每日強制多幢大廈的居民做檢測，薛達認為做法昂貴，亦證實對阻截新冠病毒在社區廣泛傳播毫無作用；而學校師生每日返校前須做快測，他認為會製造海量堆填垃圾，「我們有責任教育下一代以可持續的方式解決社會問題」。至於實施逾兩個月的「0+3」入境檢疫安排，他指現時本港每日新增上萬宗的本地確診個案，染疫旅客不會對醫療系統造成重大壓力，強調「應徹底開放入境香港」。

薛達又認為，本港正處於變種新冠病毒Omicron的第3輪疫情，幾乎所有香港人都曾經中招或已打針，代表本港已建立重症的免疫屏障。他指，內地的新防疫信號為一直緊貼內地防疫政策的香港帶來意義，他重申Omicron絕非本港於本世紀最嚴峻的挑戰，而上述防疫措施「高成本、低回報」，他呼籲港府成為精明的公帑保管人，幫助下一代應付人口老化及氣候變化等其他世紀挑戰。

特首李家超昨被問到何時取消安心出行時表示，他與醫務衞生局商討過，就目前疫情再全面檢視哪些防疫措施可作適當調校，並稱醫衞局正積極研究，相信很快向其交報告。但醫務衞生局局長盧寵茂同日出席活動後卻稱，安心出行最初功能包括追蹤個案源頭和密切接觸者，雖然現時追蹤功能減低，但該程式並非過時，當局仍覺得其非常好，或會調整其應用或功能，並會繼續維持。他又強調未來或再出現新疫情，假如有新變種病毒株及傳染病時，安心出行或可再發揮作用。

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