職訓局博覽　水龍頭播20秒兒歌教幼童洗手

本港近年積極推動職專教育，為培育發展所需人才，職業訓練局(VTC)一連3日舉辦的「新世代 新技能」博覽昨日圓滿結束，期間展示過百項畢業生及學生的創意佳作，當中包括有提示燈及能播放兒歌的智能水龍頭裝置，教幼童在疫下正確洗手，目前已在一間幼稚園試用。開發團隊透露，未來會優化裝置，增添動畫播放，讓小朋友一邊看動畫，一邊學洗手。

「潔手提」智能水龍頭裝置由香港專業教育學院(IVE)師生負責設計和開發。IVE葵涌院校健康科技中心署理高級項目主任張偉豪稱，HKDI音樂課程學生創作和錄製了長度剛好20秒的洗手「7式」兒歌，當幼童洗手時，裝置內的發聲系統會播放兒歌和提示燈，讓小朋友根據指示了解正確的潔手步驟。團隊正與屯門一間幼稚園合作，安排數十名學童試用，發現學童對裝置感興趣和踴躍，懂得正確洗手的學童人數上升，當中能完成7個步驟的人數更增加逾20%。

另一創意佳作，則是由IVE商業學科開發的「航空貨運虛擬實境訓練」VR訓練系統，透過模擬航空和物流業職場環境，讓學生學習行業專業技能。VTC副執行幹事沈朝暉表示，基於保安理由，學生較難安排到機場禁區及貨機機肚內進行訓練，而VR系統共提供4個訓練情境讓學生實習，期間只需透過手掣及電腦操作，便可訓練飛機貨物裝卸的程序及航空貨物的裝板等過程，掌握空運貨物操作的實務技能。