慈雲山女子疑遭鐵錘扑斃　涉案被捕父母暫控謀殺今提堂

慈雲山女子疑遭鐵錘扑殺倫常慘案，涉案被捕78歲父親及74歲母親帶署扣查後，今日（12日）被暫控各一項謀殺罪，案件將於今日上午在九龍城裁判法院提堂。案發於昨日(11日)凌晨1時32分，有人報警指慈樂邨樂信樓一單位發生命案，警方接報到場，發現一名姓余(47歲)女子昏迷倒臥客廳，救護車將她送往廣華醫院搶救後，延至凌晨2時32分證實傷重死亡。

警方封鎖現場調查，發現死者的房間、洗手間及客廳地上均留有血漬，經初步檢驗死者傷勢，發現其右額頭及頸部有明顯傷痕，相信是由硬物襲擊所造成，現場亦檢獲一個鐵錘及衣物。現場無明顯打鬥痕迹，只有與死者同住的雙親在現場，故警方相信2人俱與案件有關。因此，死者父親及姓梁母親，俱涉嫌謀殺被捕。其後，2人黑布蒙頭由警員帶署，梁婦因行動不便，需持拐杖登上警車。案件交黃大仙警區重案組跟進，稍後將安排為死者進行驗屍以確定死因。

據悉，死者排行第3，有1兄1姊，她生前與胞姊及父母同住，案發時胞姊不在家。消息指，余女患有「腸道轉位異常」問題逾5年，曾住院數年而在數個月前才出院，因行動不便由老父推着輪椅帶回家。由於死者患病且行動不便，故無工作，其父已退休，母為主婦，余女的起居及飲食均需要父母照顧。