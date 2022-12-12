港具高免疫屏障　新冠可視為一般呼吸道病毒　專家促撤強制隔離

新冠疫情發展至今已大幅減弱，社會各界出現復常的呼聲，惟港府仍執迷堅持的多項防疫措施備受批評，繼多名專家倡議取消不必要的防疫措施後，醫管局亦發出最新指引，容許新冠患者不論家居環境，出院後都可回家繼續隔離。不過，衞生防護中心目前判別感染者是否可在家隔離，仍考慮其家有否獨立廁所或房間，否則送往隔離設施。政府專家顧問孔繁毅指，本港有條件視新冠為一般呼吸道病毒，毋須再檢視患者家居，甚至可考慮取消強制隔離，惟仍須維持口罩令。

醫管局近日因應內地「新十條」更新指引，不再要求出院患者家居須有獨立廁所或房間。港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅指，本港大部分人已完成接種疫苗或曾感染，築起極高混合免疫屏障，且Omicron變種病毒株致病性很弱，有條件將新冠當成一般呼吸道病毒處理，不單毋須再以家居環境決定是否可在家隔離，更可考慮取消強制隔離要求，惟須維持口罩令減低傳播。

至於數月前已提倡撤銷強制隔離的港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩就認為，以往醫生會建議急性呼吸系統疾病如感冒病人在家休息直至痊愈，認為處理新冠亦應採用相同方法，讓市民為自身健康自行選擇；但他認為應繼續保留社區隔離設施，讓有需要者可選擇在家居以外環境隔離，以免傳染高危同住家人。港大生物醫學學院教授金冬雁就指，符合出院條件的患者傳染性較低，即使立即返家隔離亦不會大幅增加社區風險，反之若初感染者家居環境不適合，繼續送往社區隔離設施會較穩妥，他認同有調節空間，例如做好消毒未必需要獨立廁所，獨立房間的要求則應維持。

綜觀海外做法，歐美等地早已取消包括口罩令等防疫措施，部分亦沒有要求患者強制隔離，惟感染後的患者具一定傳染性，故多地亦建議患者在家隔離，其中美國建議患者在家隔離5天，英國建議成人在家隔離5天。至於新加坡就要求患者在家隔離3天，但毋須呈報，3天快測無驗出病毒後可離家。