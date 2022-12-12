承認將藍隧道路牌欠清晰　運輸署：跨灣大橋不宜加座位

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路昨日開通後，今日(12日)迎來首個工作日，早上車流不多，往觀塘方向及支線往東隧均行車暢順。運輸署署長羅淑佩今日在一個電台節目表示新路大致運作暢順，昨日(11日)與對上一個星期日相比，將軍澳出九龍的車輛由32,800架次增加至42,100，至於由九龍入將軍澳稍增8,000至1萬架次。她又指，將藍隧道起到四分一至三分一的分流作用，原有的將軍澳隧道今早只是較多車，塞車已有改善，當局會密切留意今日放工繁忙時間的情況。

羅淑佩提到當局昨日(11日)留意到有兩個問題，其一是很多駕駛者，駛至隧道的九龍出口近巴士站附近時表現猶豫，估計是因為路牌不夠清晰，因此晚上已增加訊息顯示屏，顯示「往九龍毋須轉線」，同時加設雙白線。另一問題是茶果嶺迴旋處仍有違泊情況，羅指今早已拖走至少一架車及發出15張定額告票，絕大部分涉及貨車，呼籲貨車司機在准許的上落貨地點作業，強調警方會針對該處的違泊嚴厲執法，如發生交通意外會有特別應變措施。

對於有市民希望跨灣大橋加設座位，羅認為加裝座椅或會導致行人路變窄，而大橋有風力計以及有偵測，如果太大風會提醒市民不要上橋，加上單車徑需要上斜，如果單車技術未達水平會有一定的危險，呼籲大家量力而為。至於昨日親身試用隧道的汽車會會長李耀培就認為有些地方有待改進，包括茶果嶺迴旋處，以及附近的行人過路處等。他在同一電台節目說，本港較少在隧道出入口設迴旋處，提醒駕駛人士忍讓，駛出隧道的車輛有優先權。他建議政府將來可加闊或延伸迴旋處，讓由將藍隧道前往觀塘的車輛用主線，由藍田開往將軍澳的車輛則用另一條輔導線。 李又指茶果嶺迴旋處附近的行人過路處，有機會在繁忙時段出現擠塞，來回方向都有機會出現車龍倒灌的情況，建議加設臨時行人天橋，免卻車輛停紅綠燈的情況。