照顧者倫常慘劇頻生　議員稱十萬火急　促政府盡快支援

照顧者「壓力爆煲」後，導致的倫常慘劇不時發生，議員李世榮今（12日）指目前有關照顧者的需求「十萬火急」，要求政府盡快實施短期措施，例如提供24小時支援熱線、優化暫托服務，中長期而言要推動「照顧者為本」政策，提出4大範疇10項倡議。

李世榮早前向勞工及福利局局長孫玉菡提交「照顧者為本」政策倡議書，內容提到4大範疇，包括經濟支援、專業支援、擴展Me time（私人專屬時間）、培訓人才；10項倡議，如推出照顧者通行證、「照顧者津貼」改由在「在職家庭津貼計劃」發放、設立18區照顧者支援中心暨暫托服務、擴大「外傭培訓護老計劃」等。

他指過去政府一直未有承認照顧者的身份，亦忽略照顧者的貢獻，現時照顧者津貼在關愛基金門下，他認為政府不應把照顧者津貼當福利，而是照顧者為社會分擔壓力的報酬，津貼目前只有約1萬名照顧者受惠，遠遠不及整體照顧者人數。長遠而言，李希望能設立專業照顧者制度，另照顧者成為職業，亦可減輕護理需要人手。

針對目前照顧者困境，李指他們主要被家庭「困身」導致心理壓力，且因照顧者放棄尋找工作導致有經濟壓力，希望政府可以急市民所急，先推行短期措施如熱線支援和優化暫托服務。