DSE英文科口試「停賽」3年復辦　考生應試仍須快測及戴口罩

受疫情拖累而被迫取消3年的中學文憑試英國語文科口試，將於下年3月底再次舉辦。考評局在世界盃舉行期間發出此公告，亦特別花心思寫網誌讓考生熟知「賽例」。考生要遵守一系列防疫措施，包括當日到試場前量度體温、填妥健康申報表，及做快速測試，將無染疫結果測試棒放在准考證旁拍照記錄，並在整個文憑試期間保留照片，以便抽樣查核。

考評局亦預告屆時疫情未完，考生在考試期間必須戴上自備的外科口罩，進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手。考生及口試主考員之間的距離會拉闊。 考評局亦將試場比喻為足球場，指足球比賽有「影像助理裁判(VAR)」，DSE試場亦設有公開考試支援系統(PESS)，錄影及監察考試過程，保障考試的公平公正。明年會在約50個筆試試場，試行第二代公開考試支援系統，要求考生用手機自行簽到，監考員可透過流動裝置核實及確認考生身份。

為配合第二代PESS試行計劃，《考生手冊》亦加入相關指引，包括提醒有關試場的考生需使用個人手機簽到，然後依照試場主任的指示下，在開考前把手機關掉並放於座位下；考生以手機簽到期間亦不得把電腦條碼貼紙「截圖」等。