斥津貼受惠者少　議員轟無針對照顧者法律措施　如蠻荒時代

本港人口老化問題嚴重，殘疾人士支援不足，衍生照顧者長期受壓問題，家庭倫常慘劇頻現。雖然《施政報告》提出由2023年起，會把關愛基金下4項經濟援助計劃恒常化，並建立一站式照顧者資訊網站等，惟多名議員今日(12日)在立法會福利事務委員會上，關注照顧者津貼僅1萬人受惠，亦無針對照顧者的法律措施，批評屬蠻荒時代。

議員李世榮建議為照顧者提供適切的經濟支援，同時推出一張照顧者通行證，享有交通及購物等優惠，形容他們為「無名英雄」。不過，他批評照顧者津貼只有1萬人受惠，而且申請門檻高。另一議員陸頌雄質疑「咁好嘅政策點解唔即刻做」，並關注為長者而設的日間暫託服務及指定住宿暫託宿位的使用率偏低。勞工及福利局副局長何啟明回應稱會加快照顧者的財政支援，但現時有技術問題需要處理，並稱明白照顧者有時很少會接觸暫託服務等資訊，因此當局會整理各項資料。

議員江玉歡則批評政府漠視及不尊重照顧者，因文件只針對長者及殘疾人士的照顧者，對久病人士的照顧者並無關注，亦無針對照顧者的法律措施，實屬蠻荒時代。至於社福界議員狄志遠批評政府將建立一站式資訊網站，該網站內容涵蓋為長者及殘疾人士提供的現有服務、照顧技巧，惟狄指長者「點識喺網上睇資訊」，要求政府立即推行以個案經理為形式的照顧者服務。何啟明再次回應稱在照顧者研究中，是包括長期病患者的照顧者，亦會針對照顧者法律作方向性研究，亦稱會研究與將設立的關愛隊合作，從而找出社區隱藏的個案等。