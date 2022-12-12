警世盃期間打擊外圍賭博　拘無業「艇仔」檢150萬投注紀錄

警方針對世界盃外圍投注活動，於今年11月起展開代號「戈壁」及「風盾」反非法賭博行動，西區警區反三合會行動組經情報分析及調查，鎖定一名推廣外圍投注網站的中介「艇仔」，遂於上周六(10日)晚上展開行動，以涉嫌「推廣或便利收受賭注」拘捕一名22歲無業男子，並在其紅磡區內租住的服務式住宅單位內，檢獲約10萬港元現金、1部數鈔機，以及載有16個非法投注網站帳戶資料、合共約150萬港元投注紀錄的電話、平版電腦及2部手提電腦。

警方根據調查所得，相信被捕男子涉嫌在社交媒體上，推廣一個外圍賭博網站，並以充值優惠、賒帳等方式招攬賭客，為他們提供網站戶口投注，相關紀錄顯示各賭客分別合共投注數十至數萬元不等，而被捕男子則從中抽取約百分之2至5作為佣金。警方同時檢獲一批多媒體通訊紀錄，顯示部分賭客以賒帳形式輸錢後，被捕男子以威嚇方式向其追債，並聲稱將尋求有勢力人士協助收數。

警方將繼續追查案件，不排除有更多人被捕，並提醒市民外圍賭博網站本身可能存有欺詐成分，呼籲大眾切勿參與非法賭博。