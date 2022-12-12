「大三罷」日旺角參與「私了」　救護員認暴動罪囚28個月

2019年11月11日有人發起「大三罷」，有示威者在旺角一帶堵路。期間，1名操普通話的男子被指拍下在場人士容貌而遭「私了」。1名參與其中的救護員早前承認1項暴動罪，今(12日)在西九龍法院判刑被判入獄28個月。區院暫委法官梁嘉琪批評，被告身為救護員卻加入施襲，即使事主血流如注仍不放過，其行為與救護志向及工作理念相違背，實在令人驚訝。

30歲被告歐陽俊輝，案發時任職救護員，他原被控1項暴動罪及1項有意圖而傷人罪。控罪指他於2019年11月11日，在九龍旺角彌敦道與亞皆老街交界參與暴動；以及非法及惡意傷害楊學志。在被告承認暴動罪後，有意圖傷人罪獲法庭存檔不予起訴。同意案情指，當晚約9時半，有示威者聚集在彌敦道與亞皆老街交界，事主楊學志行經，並用手機拍下示威情況。其後有人問他拍什麼，又要他刪除相片。示威者之後包圍楊，打其頸背，被告加入施襲，楊滿頭鮮血，身體多處受傷。

法官判刑時指，施襲歷時9分鐘，但對事主而言卻相信十分漫長。事主被襲擊至血流披面，但眾示威者仍然無動於衷，繼續毆打手無寸鐵的事主，形容行為殘酷、霸凌，若非有其他市民及警方及時阻止，示威者不見得會停止施襲，事主最終沒有生命危險實屬僥倖。針對被告方面，法官表示，被告作為救護員，不但沒有阻止事件發生，更加入襲擊事主，令人驚訝，讓人懷疑他對救護工作的熱愛。即使被告沒有使用武器，仍可能激發他人仿效，案情屬嚴重。法官以監禁3年9個月為量刑起點，因被告願意賠償事主5,330港元醫療費用，減刑3個月，連同認罪扣減，總刑期為28個月。

案件編號：DCCC 1019/2021