警長6年前座駕上猝死　事件紀錄已銷毀　死因庭促消防交代

1名患癌症的警長，6年前休班期間在上水警察宿舍外駕駛私家車時猝死，約半小時後救護員到場，以警長身上有屍斑、已明顯死亡為由，拒絕送死者到醫院搶救。死因庭今（12日）開始就事件展開研訊，消防處及醫管局被列為有利害關係方。研訊期間提及相關救護車出勤紀錄，消防處代表指，由於已事隔逾6年，有關紀錄的正本已銷毀，現只能呈上副本，死因裁判官何俊堯聞言即大感詫異，追問：「點可能？幾時知道要展開調查？咩時候銷毀？有冇問過先？」他坦言現階段不能決定是有心抑或無意，要求消防處交代，研訊明日（13日）繼續。

死者何錦華，終年51歲，與妻子等居住在上水保榮路警察宿舍，事件發生於2016年10月17日中午12時許。死者妻子李嘉興指，2016年5月死者因肚痛求醫，隨後證實患上大腸癌3期。死者接受手術，之後一直放病假。事發當天她在住所，得知丈夫在私家車上不省人事後隨即落樓，見到丈夫「好似瞓覺咁，向左側側地頭」，嘴角揚起似微笑，她曾對救護員說，丈夫只是暈倒，要求將他送院治理，但不獲理會。行車紀錄儀片段顯示，由被告駕駛私家車並在路中停下，直至救護車到場，時間約33分鐘。

據居於警察宿舍的警員郭明指，2016年10月17日中午12時許，他見到死者的私家車停在宿舍對開，引擎開着，車門緊閉。他上前拍打車窗，但死者沒有回應。另一警員陳錫波則稱他當日休假，駕車到現場時見有人不斷打一輛私家車的車窗，便停下落車，見到死者頭部仰後，沒有反應，他遂取來單車氣泵，擊破私家車後方車窗，有在場人士報警。救護員之後到場，證實死者死亡，並指死者身上有屍斑。

案件編號：CCDI-597/2016