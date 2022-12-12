Google拒將國歌置頂　保安局感匪夷所思　斥持雙重標準

對於接連在國際賽事中出現播錯國歌，保安局指對Google拒絕將正確國歌置頂做法感到匪夷所思及不能接受。針對早前在大學校園出現的「白紙」運動，警方提醒參與者有機會觸犯煽動及顛覆國家罪行，會繼續搜證甚至有拘捕行動，至今未有人被捕。另外，今年頭10個月的整體罪案，較去年同期上升6.6%，其中勒索及詐騙案錄得的升幅，分別是20%及43%。

保安局今日(12日)交代本港今年首10個月的整體罪案時，回應早前連串國際賽事時播錯國歌一事，局方指曾要求Google將正確國歌置頂，惟對方表示基於「演算法」而拒絕，局方對有關做法到匪夷所思及不能接受，做法傷害了香港市民，又指歐盟法院判決要求將不正確資訊刪除，Google願意配合，但對港府提出卻拒絕，認為Google是持雙重標準。

對於早兩星期在大學校園發生的「白紙」運動，局方提醒參與者有機會觸犯煽動及顛覆國家罪行，當中有人更是曾參與反修例活動的人，他亦提醒校方，避免學校成為危害國安基地，有需要可聯絡警方，而警方會繼續搜證，有必要會作出拘捕行動，目前為止，未有人被捕。

另外，保安局交代今年首10個月整體罪案，錄得56,852宗，比上年同期多3500多宗，上升6.6%，其他罪案，如暴力、傷人、爆竊及強姦等罪案，錄得下跌。而勒索及詐欺案，則分別錄得1542宗及22309宗，較去年同期上升20%及43%。在勒索案中，76%屬於裸聊勒索。而詐騙案佔整體罪案的4成，當中7成屬於網上騙案。