巴士撞壆翻側致1死10傷　司機今認危駕還押候判

大埔公路大圍段去年11月發生奪命交通意外，1輛載着11名乘客的九巴，沿往九龍方向駛至近成運路1個分岔路口石壆位時，突然失控向左翻側，最終釀成1死10傷慘劇，當中有2人傷勢嚴重。涉巴士司機事後被控1項危駕致死及1項危駕至他人身體受嚴重傷害罪，今天（12日）於區院認罪。暫委法官周燕珠聽取辯方求情後，把案件押後至12月30日判刑，期間被告須繼續還押。法官在觀看當日巴士拍到的片段後指，在事發前十多秒，被告曾數次晃動頭部及曾閉上眼睛，但辯方力陳並無實質證據證明被告當時曾打瞌睡。

現年59歲被告黃永強承認的控罪指，他於2021年11月18日在大圍大埔公路大圍段與青山公路交界附近危險駕駛汽車，引致吳展輝死亡及在該處危險駕駛汽車引致林姓及姚姓女乘客受傷。已婚並育有1子的被告於2021年曾有1次不小心駕駛案底。辯方指被告於1983年考獲車牌，2003年起在九巴任職，駕駛了事發路線約5年。辯方強調被告亦不想此悲劇發生，只是因一時判斷錯誤才發生此意外。他又指2名嚴重受傷的事主均沒證據顯示有永久傷殘，被告亦已即時認罪。辯方又指除了被告當時是公共巴士司機外，案中並無其他加刑因素。另外，案發後被告出現抑鬱徵狀，現已被九巴辭退並將失去退休金。被告亦一度獲准保釋，但上次提訊時已主動撤銷保釋，希望事件盡快完結。辯方又指事件對被告已是很大懲罰，且終身不能磨滅，而被告亦不會再駕車，並希望可向死傷者道歉。

另外辯方又指，案發前被告有充分休息，且在晚飯後駕駛了一個多小時才發生意外。不過法官在看過事發時巴士內的片段後指，據案情指事發前其頭部曾有約5秒晃動，法官亦指片段見到事發前17秒被告曾閉上眼睛。但辯方稱當時道路不平導致被告及乘客的頭部均有晃動，且無證據顯示被告當時有打瞌睡。

案情指當晚約11時許，被告駕駛載着11名乘客的88K九巴途徑案發地點駛往九龍方向，死者與林姓女傷者坐上層，其餘乘客均坐下層。當巴士駛至涉案分岔路口石壆位位置突然剷上石壆位，其後巴士翻側，乘客被拋離座位。約10分鐘後救護員到現場，並見到死者在車廂與地下之間，頭部受傷且有腦槳溢出，且已無生命迹象，經驗屍後證實死因為頭部受傷。而其餘10名乘客均告受傷，其中林及姚較嚴重，林的雙腳嚴重受傷，現時仍需拐杖協助走路，姚則有肝臟出血及雙手受傷，並需穿上壓力手套，另外其下顎亦受傷並留有疤痕。

案件編號：DCCC 600/2022