黎智英涉違國安法案明早再提訊　司法機構網頁顯示本周三開審

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，案件原定於本月1日在高院原訟庭開審，由3名國安法指定法官審理。不過，由於政府已就本案中辯方聘用英國御用大律師一事提請人大釋法，故案件押後至明日（13日）早上再提訊，初步預計需時60分鐘，料律政司會在庭上交代釋法進展。惟據司法機構最新的網頁顯示，案件會在本周三（14日）正式開審，預計審期22日，有關情況未知是否黎已決定更換代表大狀，因此毋須等待釋法便開審。

高院原訟庭今年10月批准黎在國安法案件中聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）作為代表律師，律政司為此事宜作出三度上訴均無功而還，終審法院在11月28日拒絕律政司的上訴申請許可後，上訴途徑止步，同日特首李家超宣布，會向人大常委會建議提請盡快就黎獲准聘用洋大狀一案釋法。這亦是港府歷來第3次向人大常委會提請釋法。

這宗串謀勾結外勢案共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的案件將於2023年1月12日提訊；現年75歲的黎智英及3間公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則不認罪，審期待定。至於餘下6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在上月已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待黎智英案審結後才作求情及判刑。據悉，張劍虹、陳沛敏等本案3名被告，以及牽涉在科技園欺詐案的周達權，將會在黎案中出庭頂證舊老闆。

案件編號：HCCC 51､52/2022､147/2021