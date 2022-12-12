42地點納強檢　觀塘紀律部隊宿舍再上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓

2.觀塘順利邨利恒樓

3.沙田瀝源邨榮瑞樓

4.沙田瀝源邨祿泉樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔頌雅苑頌美閣

2.葵涌葵芳邨葵歡樓

3.油塘高翔苑高麟閣

4.將軍澳東港城8座

5.油塘油美苑澤美閣

6.青衣海欣花園3座

7.青衣青泰苑祥泰閣

8.大圍雲疊花園2座

9.荃灣韻濤居A座

10.荃灣荃威花園Q座

11.鰂魚涌康怡花園Q1座

12.觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

13.馬鞍山雅典居2座

14.九龍灣啟泰苑啟康閣

15.青衣美景花園6座

16.九龍灣麗晶花園4座

17.北角富澤花園富邦閣

18.荃灣荃德花園D座

19.九龍城啟朗苑啟遙閣

20.馬鞍山迎海‧星灣御17座

21.鰂魚涌太古城唐宮閣

22.鰂魚涌太古城恆山閣

23.沙田富豪花園雅仕閣

24.牛頭角樂雅苑雅意閣

25.元朗富達廣場C座

26.元朗尚城3座

27.柴灣金源洋樓B座

28.屯門龍門居7座

29.石硤尾白田邨富田樓

30.粉嶺粉嶺中心A座

31.馬鞍山觀瀾雅軒1座

32.深水埗通州街218號悅海軒

33.洪水橋朗峰園2座

34.深水埗樂年花園1座

35.元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍

36.紅磡黃埔花園百合苑2座

37.銅鑼灣樂聲大廈A座

38.沙田好運中心桂林閣