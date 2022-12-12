持續進修基金聆訊　議員倡加強核實課程機構資格

立法會帳目委員會今（12日）進行公開聆訊，討論持續進修基金的運作狀況。議員關注當局如何執行培訓機構的核實工作、如何收集課程申請者的個人資料，以及如何落實保障國家安全，並提出建議。官員回應指當局已設立各種機制與指引，確保有關公帑用得其所。

議員容海恩在會上提到，過往揭發出有機構以編造「假學生」等方式騙取政府資助，查問當局會如何完善審查機制，以加強監察，杜絕此種情況。學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦回應表示，當局會不時對課程機構進行突擊巡查，審視其收生記錄、上課記錄、課程材料、學生回饋等資料，確保所提交的資料真確無訛。在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤則指，如在巡查期間發現違規事項，職學處會視乎嚴重性，向有關的培訓機構發出提示信或警告信，要求對方採取行動糾正。

而議員簡慧敏表示，對於每名學員現時只需於提交發還款項申請時，才須簽署同意聲明，表明同意向職學處披露其個人資料的做法有保留，並建議當局應在所有申請人報讀課程時，不論其是否打算申請資助，都應收集他們的同意聲明，以精簡行政程序。周慶邦回應指，當局的原則是盡量避免收集不必要的個人資料，故目前只會對有申請資助的學生查核個人資料，但他仍會充分考慮議員的提議。

聆訊亦提到國家安全問題，勞工及福利局副局長何啟明在會上強調，當局高度重視維護國家安全，認同需就有關事宣向培訓機構發放必要指引，並設立投訴機制以加強規管，故局方將聯同職學處在參考政府在其他範疇的經驗下，就營辦基金課程的不同環節時，所涉及的潛在國家安全風險，盡快諮詢培訓機構及制定指引。