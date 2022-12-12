政Whats噏：關愛隊資助唔夠要拉贊助　議員質疑點衡量籌款能力

為咗建立關愛共融嘅社會同支援政府地區工作，政府計劃將區議會選區劃分成唔同嘅小區設立「關愛隊」，每兩年會資助小隊80萬到120萬港元，但好多議員今日(12日)喺一個委員會上都話呢筆錢絕對唔足夠，雖然團隊拉贊助嘅能力係評選準則之一，但都有議員問政府會唔會畀啲誘因吸引團隊自主去做，有議員直接問政府贊助嘅錢可以攞嚟做乜？甚至有議員質疑點衡量籌款能力？

立法會民政及文化體育事務委員會討論關愛隊嘅建議，就住政府資助金額，議員馬逢國就講漏口，直接話「咁少錢」，但佢都立即改翻字眼，改用資源「有限」，就問政府有冇機制鼓勵團隊自主募集資源。民政及青年事務局局長麥美娟回應話明白到資源比較緊張，所以會睇關愛隊嘅服務計劃建議書，考慮佢哋尋求社會資源嘅能力，最終希望能夠凝聚社會力量，做到共同富裕，又話唔能夠單靠政府畀晒所有資源，而資助嘅實際金額唔單止睇當區人口數目，仲要睇服務計劃、人口架構等。

議員林琳關注點樣去衡量籌錢能力，問係咪要表明邊個社會賢達會贊助自己嘅團隊，麥話會睇佢哋嘅服務計劃書，從中睇隊伍要額外尋求幾多資源。議員陸瀚民就叫麥美娟直接講政府資助嘅80萬到120萬港元係包啲咩，例如會唔會包車馬費、物資費，或者可唔可以直接攞去派，又問政府要睇自己籌錢能力嘅話，係咪會優先考慮具規模嘅團體，麥就惟有話關愛隊唔係日日攞住福袋去派嘅，話如果買嘢派政府都得啦，唔使要關愛隊，又話唔係一定要具規模嘅組織，如果有新嘅機構有好好嘅諗法都會考慮。

關愛隊講到明要愛國愛港先做得，有議員問會唔會要求關愛隊隊長、副隊長宣誓，馬逢國都問如何識別係咪愛國愛港，麥就話會有具體要求嘅，不過內部仲討論緊，要等之後再公布準則。

身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席嘅議員陳月明話沙打區（沙頭角、打鼓嶺）人口分布疏散，而打鼓嶺同沙頭角嘅範圍涉及幾千公頃，仲有唔同外島，若參考區議會分區招募關愛小隊，成效或會欠佳，問政府會唔會加強支援，甚至再分拆小隊。麥就話會留意申請團體嘅計劃書可唔可以顧及唔同村落同市民。