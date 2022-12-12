安老院淪爆疫重災區　基金會派機械人助34中小型安老院消毒

2022年即將過去，回首過去12個月本港一直被變種新冠病毒Omicron的陰霾所籠罩，安老院及殘疾人士院舍更有大批住院人士不幸染疫及離世。有基金會早前推出計劃支援34家中小型安老院，協助他們用科技消毒，並照顧長者情緒。

黃金時代基金會主席容蔡美碧表示，今年疫情高峰期間，留意到很多中小型安老院舍十分無助，既缺乏醫護人手，也沒有經驗應對新冠肺炎疫情爆發，因此該會在今年3月時推出了「黃金時代『疫』風同行支援計劃」，派出智能機械人到34間最缺乏資源的中小型安老院舍進行自動噴灑消毒，減輕院舍人手壓力，並於疫情最嚴重時維持院舍的衞生條件。另外，針對疫情下外間沒辦法進入院舍，該會又推出一些遙距採訪活動，幫助長者面對沉悶環境和處理負面情緒，並教導職員如何改善院舍衞生環境，期間共服服2,700位低收入家庭的長者，也培訓了700多位院舍員工。

該會昨成立黃金時代學院督導委員會，集合跨界別專才組成智囊團集思廣益，冀能更精準地推動安老產業和長者服務發展，並激發45歲及以上人士等「黃金一代」的潛力，發展香港成為一個智齡城市。