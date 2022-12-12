裕民坊最後鐘錶工匠　要求食環發牌續經營

大家每日佩戴的手錶時有失靈，或許曾經尋找街邊鐘錶檔口「快靚正」地維修。然而，現時在街邊的鐘錶檔可謂買少見少，除經營收入難以為生，亦因不少沒有食環小販牌照而屢遭發告票。在觀塘裕民坊一帶經營30餘年的鐘錶修理匠佘永盛，近日亦因屢次獲食環警告阻街，昨日(11日)到食環署請願要求署方補發小販牌照讓其繼續經營。

一直協助佘爭取食環小販牌照的社區組織「活在觀塘」指，由於佘因陪家人到內地就醫，而錯過食環於2009年的街頭工匠普查，但事實上他經營鐘錶維修已超過30年，除在裕民坊擺檔10餘年，亦在銅鑼灣等地街頭擺檔維修。然而，現時觀塘市中心重建工程正在如火如荼地進行，受重建影響的裕民坊商戶，因持有小販牌照部分已獲原區重置在由食環署管理的裕民市集內，唯獨佘永盛因未有牌照而被拒門外。

「活在觀塘」負責人指，現時裕民市集仍有20多個空置檔口，卻因未符有小販牌照的門檻，拒絕鐘錶匠佘入內繼續經營。機構要求環境及生態局重新進行本地工匠調查，以了解和保育本地手藝文化，亦希望市建局介入並安排所涉的鐘錶匠在市集繼續經營，服務觀塘區居民。