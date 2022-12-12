28師生染疫13班級停課　明起入山頂醫院須示2小時快測

澳門新冠疫情持續，有社區感染個案流入校園。教青局今日(12日)表示，截至中午共有17間非高等教育學校，共25名學生及3名教師出現確診個案，其中有13個班級受影響需要暫停面授課。受疫情影響，仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)明日(13日)起，所有進入相關設施的訪客，均須出示兩小時內快測無染疫證明。

教青局表示，經諮詢衞生部門、教育界及多所學校領導代表的意見，已公布過渡期的學校防疫指引，亦建立了通報機制。當局將持續因應疫情的發展，與衞生部門適時動態調整有關措施，以平衡疫情的防控及學生的學習。

衛生局表示，仁伯爵綜合醫院及衞生中心明日起，所有擬進入相關設施的人士，包括就診者和訪客，均須全程佩戴KN95口罩、出示兩小時內快速證明，並須配合出示有效的澳門健康碼以及接受體溫監測等防疫措施。仁伯爵綜合醫院維持有限度探病措施，每個家團每次進入病房的人數不超過2人。

另外，澳門3個社區門診地點，今早10時起開始運作。其中在青洲坊門診有多名身穿全套防護服的工作人員在場，門診設中醫及西醫診症室、採樣室等，有4至5名醫生駐場。醫生會根據病人的身體狀況及症狀處方藥物，若經評估有需要會安排送院或隔離。