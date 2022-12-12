港大現實驗意外　女博士生眼角膜遭化學灼傷

香港大學傳有實驗意外發生！社交平台Instagram日前網傳一篇題為《香港大學學生化學灼傷》的貼文，用戶「hkuchem.injury」爆料指港大化學系在上周二(6日)發生一宗嚴重實驗事故，一名內地男博士研究生學生因實驗失當，導致一個裝有非常高濃度的氫化鈉的雙磨口圓底燒瓶炸開，化學品噴出2、3米外，擊中另一名內地女學生PhD女學生，傷者或面臨永久性視力受損和毀容，惟涉事教授疑沒有向校方上報。直至今日(12日)，發文者指已收到校方初步回應，亦證實確有實驗事故發生。

爆料帳戶在文中指出，傷者頸部以上範圍嚴重化學灼傷，眼角膜受損流膿，最少需要一年的康復期，不排除出現視力受損、毀容的後果。涉事教授和港大化學部，「甚至把事件壓下來，試圖隱瞞真相，沒有上報學校」。傷者因其父母和親友不在香港，惟教授要求她自行跟父母交代，導致其目前情緒不穩定。而肇事男學生到目前為止不單止沒有向傷者致歉，更沒有向傷者提供任何幫助或進行賠償，爆料者直言對他不負責任、冷血的處理手法及事不關己的姿態感到心寒。

東網記者今晚亦就上述事件向港大查詢及了解，校方表示對理學院當日發生博士生被化學物料濺傷一事高度重視，但社交媒體貼文中有不少失實之處。港大澄清，化學系密切跟進傷者治療及復健，當日亦安排職員到急症室。醫生指傷者視力無受損，但眼角膜有損傷及皮膚灼傷，職員隨後陪同她到專科跟進治療，期間會與受傷學生保持溝通，讓她毋須擔心經濟及學業問題。而肇事同學嶺在研究小組成員陪同下，探望傷者並致歉。

對於網上貼文出現後，傷者聯絡其指導教授，表示對貼文感到困擾，指文中多處地方與事實不符﹐意外中其瞳孔雖然無恙，但眼角膜受損，加上臉、頸及右耳有一級灼傷，均需要時間康復。港大又指，事發後理學院化學系已按照既定機制呈報及調查事故，學系絕對沒有如社交平台所稱隱瞞事件。理學院及化學系會檢討實驗室指引，同時加強使用者安全意識的培訓，避免同類事件再次發生。