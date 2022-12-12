截至今年6.30　非公務員合約僱員9903人　較高峰期減近半

為應付各部門不時轉變的運作及服務需求，政府早在1991年推出非公務員合約僱員計劃。公務員事務局今日（12日）向立法會提交文件，截至今年6月30日合共聘用9903名全職合約僱員，相較2006年6月30日的歷史高峰減少約8600名，即約 47%。 與去年同期比較，2022年合約僱員數目減少約2100名，約18%。政府解釋減少主因是一些一次性的大型項目已完成，例如人口普查和立法會選舉完結，而導致需求的合約僱員數目減少。

文件提及，截至今年6月30日，香港郵政設有約1400個合約僱員崗位，其中約40%的工作時數少於公務員的規定工作時數，其餘的主要應付隨着市場變動而時有變更的運作及服務需求。政府解釋由於難以預測和控制郵件數量的變化，因此有實際需要在公務員核心隊伍以外，繼續聘用合約僱員增補人手，以應付季節性 以至每月及每日郵件流量變動。

同樣減少合約僱員的部門還有康樂及文化事務署。文件指康文署經檢討後已將公共圖書館服務的合約僱員數目減少 79%。政府又表示，目前聘用最多合約僱員的部門合約僱員薪酬調整幅度，與2022年至2023年度公務員薪酬調整幅度相若。