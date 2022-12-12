涉不法賭博被控83罪　陳榮煉首開腔：無參與賭廳運作

澳門德晉集團主席、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，去年11月涉嫌在內地實施開設賭場犯罪行為，被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83項罪名。案件今日(12日)在初級法院續審，陳在庭上首度開腔，反駁檢察院的證據並指自己不參與賭廳的日常運作；他又指全行都知道沓碼會與賭客私下賭底面，即使博監局都難以察覺，但強調德晉員工最多是懷疑，自己亦無參與其中。

陳榮煉先是澄清一份寫明「賭底面等同逃稅，是非法博彩行為」的培訓文件，稱自己過去無見過，亦不見同事製作。文件中寫有的的術語與德晉無關，又強調德晉無參與賭底面。對於第五被告陳錦志被指管理賭底面，陳榮煉澄清有員工提到他和陳錦志的關係，由於德晉有多個賭廳特別多「扒仔」騷擾客人，故聘請對方來驅趕「扒仔」，「唔知係咪呢個原因，令同事認為佢係我嘅人」。

陳榮煉又指，自己不參與德晉日常管理，賭廳運作他不知道亦無理會。他又指德晉有自己的營運團隊及管理架構模式，但強調陳錦志不是管理者。至於法官問到德晉為何要燒燬文件？陳榮煉表示，六大博企通知結束合約，才於2021年12月關閉賭廳。當時電腦部門問客戶資料要如何處理，擔心同事出售客戶資料才作清理。