港大研發高效率可見光分解水製氫氣　推動氫能發展

新能源汽車是未來公共交通工具發展趨勢，除電能巴士，港府正研究引入氫能巴士。但地球上的氫大部分都被「鎖」在水分子中，難以被利用，而科學界利用太陽能來分解水製備氫氣，又受光催化劑效率低、成本高的問題影響。香港大學化學團隊發現了一種新穎的「催化劑原位質子化」概念，來增強催化劑的光動力學和載流子分離效率，實現高效的可見光分解水製備氫能源。研究成果已發表在國際著名科學期刊《能源與環境科學》。

現時有不少研究和開發太陽能催化劑體系有關，旨在提高材料的電荷分離效率、轉移速率和太陽能利用率，但相關過程都大大影響了太陽能的轉換效率。香港大學—中國科學院新材料聯合實驗室、香港大學化學系教授郭正曉和裴達偉帶領的團隊，考慮到目前光催化研究進展和面臨的挑戰，引入「間隙磷原子摻雜」及其「原位質子化」概念，以優化「多孔氮化碳」的光動力學和電荷分離效率，進而提高其整體催化效率。原位質子化概念指出了在光解水過程中水分子的特殊作用，水分子不僅僅是溶劑或反應物，更展現出特殊的調節催化劑能級結構的作用。

具體而言，團隊通過構建「多孔氮化碳結構」來成功實現穩定的「磷原子間歇位摻雜」，形成原子異質結，其間歇磷原子原位質子化誘導形成電子的淺層捕獲態，進而有效地增強了激發態壽命，以及抑製了不必要的深層電子休眠和載流子複合，實現高效的光解水製氫。