調查揭六成人帶手機入廁所　如廁後不消毒手機成病毒溫床

防疫已成為市民生活中的一部分。為抑制病毒傳播，市民隨身攜帶酒精搓手液，頻繁消毒雙手及常用物品。但調查發現，逾6成受訪市民習慣帶手機入廁所，他們如廁後雖然有洗手，但未有同時消毒手機，當雙手再次接觸沾滿細菌的手機，等於早前的洗手工夫白費。

提供消毒服務公司早前委託了生活易，於今年9至10月在本港進行一項「家居及個人衞生意見調查」，透過網上問卷訪問共537名受訪者，了解市民家居及個人衞生的習慣和意見。結果發現，63%受訪者會帶手機入廁所使用，令手機上的細菌倍增，但59%受訪者坦言在洗手或消毒雙手後，不會同時消毒手機後才使用，使雙手有機會接觸到手機屏幕的細菌，即等同於無洗手。另有79%受訪者稱知道手機比馬桶骯髒，反映港人明知廁所滿布細菌，仍然將手機帶入廁所，但如廁洗手後卻忽略了同時消毒手機的重要性。

調查又發現，54%受訪者每星期消毒手機少於7次，相等於沒有每天消毒手機，更有近17%受訪者表示一星期只消毒手機一次。最多受訪者表示未能更頻密消毒手機的原因是「經常忘記」，其次為「怕損壞手機」，以及認為「手部細菌太多，再頻密消毒都不能無間斷殺滅細菌」。這反映很多港人明白需要消毒手機，但卻因各種原因而最終任由細菌在手機上孳生，令手機成為防疫缺口。針對港人疏於消毒手機，該公司推出手機專用「全方位屏幕抗菌噴霧」，用家每日只需要消毒手機屏幕一次便可形成長達24小時的手機屏幕抗菌塗層，不傷手機及手機屏幕。