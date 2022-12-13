世界盃開鑼掀賭風　路德會收至少15宗賭波相關求助

世界盃期間賭風趨熾熱，路德會青亮中心主任兼輔導心理學家梁翠儀表示，上月世界盃開鑼後，截至同月25日該中心已接獲15宗與賭波相關的求助個案，較今年一至十月每月平均接報11.4宗，多約30%。她分享有求助個案與阿君的情況相若，起初抱着實驗心態，打算憑10元贏100元，最終亦累積約廿萬元債務。

梁翠儀提醒年輕人，近年網上充斥不少賭博陷阱或騙案，例如交友及通訊軟件上，騙徒以年輕美女的相片作頭像，主動尋找獵物，介紹非法賭博或投資平台等。此外，她亦留意到有大專院校內，有學生已成為俗稱「艇仔」的外圍莊家中介人，招攬同窗參與賭博。

為加強世界盃期間宣傳抗賭，路德會青亮中心早前已拍攝《十賭為戒》抗賭短片系列，，透過故事形式分析賭徒慣性賭博思為、加劇賭博行為的因素、賭博帶來的後果。梁翠儀指，人對賭博的迷思，以為不是贏就是輸，不過除了錢以外還輸掉重視的關係、家人和朋友；而賭徒心態源於錯誤的價值觀，當與別人比較覺得被比下去，感覺失落不願被人小看，以為用錢可給人顯示能力，賭博可在短時間賺大錢，但實情是自尊價值卻非以錢來衡量。