賭波細細注終變60萬元巨債　過來人籲勿沉迷賭博

世界盃已經決出4強勁旅，球迷觀戰氣氛愈來愈高漲，當中亦有人選擇下注來支持心水球隊，但賭波愈賭愈大隨時賭出禍！正所謂「輸錢皆因贏錢起」，有年輕人以為賭波贏錢能幫補生活開支，殊不知因此而賭博成癮，由最初每周投注幾十元，漸變成每場賽事投注數萬元，短短數年便欠下60萬元巨債而無力償還。作為「過來人」，他寄語年輕人切勿沉迷賭博，被貪念所蒙蔽。

現年30多歲的阿君(化名)自幼熱愛足球，廿歲出頭因受朋輩唆擺而接觸賭波。他稱，初時賭波純粹當作是興趣和消遣，「為同朋友打牙骹，賭注幾十蚊上落。」但數年前起他因為成功買樓，每月供樓開支逾一萬多元，佔月入超過一半，連同其他日常開支，生活捉襟見肘，於是他便打算以賭波贏錢來幫補家計。他將每月所剩的兩、三千元全部用來賭波，投注金額亦愈賭愈大。他坦言曾試過下注數百元便贏幾萬元，但次數「一隻手數得曬」，而嘗過甜頭的他更躲不過長賭必輸的命運，逐漸欠下一身債務。當時信用卡卡數每月欠下約五、六千元，他只能長期還最低還款額，亦試過向朋友借錢周轉。

阿君憶述，卡數愈積愈多下，走投無路只好向財務公司借錢。最印象深刻是初次借下約2.6萬元，原本清還卡數仍有些餘錢傍身，惟他深陷賭波輪迴裏難以自拔。過去數年他反覆向6間財務公司借貸，連本帶息累計欠下約60萬元。約一年半前，急求「翻身」的阿君已淪為病態賭徒，單場投注額高達數萬元，而精神長期受壓更令他變得暴躁。他形容當時與父母的關係極差，「回家後好似三個人各自照鏡，無交流」，直至女友發現他欠債纍纍，始向戒賭中心求助，並逐向父母坦白。他指，雙親得知後感到失望多於憤怒，令他倍感自責，最終下定決心戒賭。在父母幫忙下，阿君每月仍需償還數千元債務，但生活總算回歸平靜。回顧一切，他覺得自己十分愚蠢，因貪心而被假希望蒙蔽多年，虛耗多年光陰及金錢，「輸了60萬，仍要還60萬，來回總共無了120萬元」，寄語年輕人要樹立正確的理財觀念，學識向賭搏誘惑說不，切勿重蹈覆轍。