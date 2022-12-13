東方日報A1：香港似蠻荒時代　照顧者無邊苦海

本港接連發生倫常慘案，近5個月已有4宗，而慈雲山慈樂邨一對年邁夫婦疑不堪照顧壓力，日前更涉用鐵錘扑殺長期病患女，悲劇震驚全港，亦令社會關注照顧者壓力「爆煲」問題。雖上月底立法會一致通過「推行照顧者為本政策」的無約束力議員議案，惟對照顧者支援仍只為紙上談兵。多名議員昨炮轟政府對照顧者支援嚴重不足、服務零散及欠大方向，而津貼更遲遲未到位，且受惠人數僅得一萬，導致家庭倫常慘劇頻現，亦有議員批評派錢政策有如「灑胡椒粉落海」，直斥沒有保障照顧者權益的法律措施，完全屬「蠻荒時代」。政府官員回應稱，明白金錢對照顧者而言並非最需要，政府會整合服務，包括處理暫託服務的潛在問題，亦會推出支援熱線等。

《施政報告》提出政府將由2023年起推出多項措施，以加強支援照顧者，包括把關愛基金下4項經濟援助計劃恒常化、建立一站式照顧者資訊網、設立照顧者支援專線及增加暫託服務名額等。

不過，相關建議未獲議員全盤接受，議員江玉歡昨在立法會福利事務委員會上批評政府漠視及不尊重照顧者，令相關悲劇不斷重演，直斥當局7頁紙的文件所寫的支援極不足夠。她批評零散的派錢政策有如「灑胡椒粉落海」，毫無作用，而海外早已有專門針對保護照顧者權益的法律，但當局的文件只針對長者及殘疾人士的照顧者，對久病人士的照顧者並無關注，亦無針對照顧者的法律措施，給予照顧者的支援極為落後，實屬「蠻荒時代」。

社福界議員狄志遠指政府將建立一站式資訊網站，但憂慮長者「點識喺網上睇資訊」。他建議當局要在社區設立一站式以照顧者為本既服務，為照顧者及被照顧者提供個案經理服務。他又稱本港有24萬名長期病患者、20多萬殘疾人士和5萬多名特殊需要人士家長，但政府對照顧者的經濟援助名額只得一萬。另一議員陸頌雄則指現金津貼恒常化是好事，但質疑「咁好嘅政策點解唔即刻做」，建議政府在下一個財政年度、即下年4月實施，而非要等到下年10月才實施。

勞工及福利局副局長何啟明回應時，承認照顧者需要多方面支援，強調現金支援重要，但現時有技術問題需要處理，近日出現的情況似乎非因資金問題，反而與如何令到服務到位有關，特別是現行框架下有未涵蓋的照顧者，需將他們尋找出來。他強調將來會善用現時框架、與多個部門合作，適時將公布更多詳情。他又指明白照顧者有時很少會接觸暫託服務等資訊，因此當局會整理各項資料，亦會研究針對照顧者權益的法律。此外，就慈樂邨的慘案，他希望接觸案中被捕的七旬父母，現時已在聯絡中，希望能為他們提供適當協助。

提出「推行照顧者為本政策」議案的議員李世榮昨亦召開記者會，指目前有關照顧者的需求「十萬火急」，要求政府盡快實施短期措施。他指早前向勞工及福利局局長孫玉菡提交「照顧者為本」政策倡議書，內容提到4大範疇，包括經濟支援、專業支援、擴展Me time（私人專屬時間）、培訓人才；10項倡議，如推出照顧者通行證、「照顧者津貼」改由在「在職家庭津貼計劃」發放、設立18區照顧者支援中心暨暫託服務及擴大「外傭培訓護老計劃」等。

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