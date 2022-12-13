捱夜睇世盃睡眠不足　突然死亡風險增高　專家籲保持作息一致

世界盃正如火如荼的舉行，不少港人通宵「捱夜」觀看賽事，但隨時對健康埋下隱患。精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健指，每天睡覺7至9小時為之正常，建議市民每天習慣及維持指定時間作息，如果經常改變睡覺時間的話，會更難培養良好的睡覺習慣。但他又提到，雖然可能正常情況下睡7小時已足夠，但不排除興奮狀態下難以入睡，故停留在淺層睡眠，令睡8至10小時仍猶如沒有休息一樣。

就服用安眠藥方面，傅子健表示如果每天都是固定時間服用及作息，以藥建立合理的生理周期且不改變入睡時間，有助建立良好睡眠習慣，更可早些停止依賴藥物來改善睡眠。此外，市民亦可以在日間補眠改善或調整作息習慣，而補睡30分鐘便已足夠；相反日間睡太長的話，則會容易有深層睡眠，反而令晚上較難入睡。他又表示，咖啡需要在飲用後半小時才有提神效用，所以盡量在晚上睡眠前的5至8小時少飲咖啡，不飲更佳，更不建議飲酒來幫助睡眠。

傅子健又指，作息環境如房間的光暗，都會令身體的褪黑激素受影響，他建議環境盡量要漆黑。若房間不能調至全黑，則可以使用眼罩；房間亦需要安靜和舒服，以及適當的溫度和濕度來協助入眠。但他提醒，睡覺的環境盡量不要做其他事情，例如睡在床上看電視、雜誌、玩電子產品。當睡房與興奮心情扯上連結時，則較難在上床時就有睡意，但當難以入睡時，就應該離開睡床，最終可培養更良好的睡眠習慣。

他舉例提到，曾經有愛看足球的45歲白領男士晚上只睡兩個小時又會起身，心思思又想「睇波」，令晚上睡眠時間不足。他指，有個別人士如果睡得不佳，其飲食習慣亦會有改變，會較容易進食肥膩食物，甚至影響他們的血糖、血脂和肝。另外，有研究指，如果長期睡眠不足，突然死亡的風險會較高。