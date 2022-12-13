黎智英涉違國安法案今早再提訊　英大狀Tim Owen已離港

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，案件原定於本月1日在高院原訟庭開審，由3名國安法指定法官審理。不過，由於政府已就本案中辯方聘用英國御用大律師一事提請人大釋法，故案件押後至今（13日）早上再提訊。律政司代表指，現時人大釋法仍未有定案，因此未有確實時間表，故申請將案押後至2023年1月3日再訊。辯方則透露，Tim Owen已經離港。

這宗串謀勾結外勢案共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的案件將於2023年1月12日提訊；現年75歲的黎智英及3間公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則不認罪，等待案件開審。至於餘下6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在上月已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待黎智英案審結後才作求情及判刑。據悉，張劍虹、陳沛敏等本案3名被告，以及牽涉在科技園欺詐案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，將會在黎案中出庭頂證舊老闆。

案件編號：HCCC 51､52/2022､147/2021