將軍澳綫事故 議員批兩個月兩次事故不可接受 政府監管不力
2022年12月13日 11:45
東網電視更多新聞短片
將軍澳綫列車事故經初步調查指是由於列車車廂的車鈎緩衝器故障鬆脫。
港鐵於兩個月內接連發生兩次列車事故需要停駛，針對近日發生的將軍澳綫列車事故，立法會鐵路事宜小組委員會今日（13日）召開特別會議。對於港鐵再次發生列車事故，有議員直指情況不可接受，並批評港鐵每次出事是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，又質疑當局會否追究緩衝器供應商的責任；亦有議員批評政府部門未有盡力去監察港鐵，形容政府是「被港鐵牽著鼻子走」。
港鐵於會議上解釋指，事故與列車的第6及第7卡車廂的車鈎緩衝器故障鬆脫有關，由於緩衝器屬獨特組件，故需要送返原廠進行維修，上一次維修已是2018年，對於緩衝器當時正處於大維修周期內卻出現問題，港鐵仍需要檢視和調查成因。
不過，多名議員對港鐵解釋並不「收貨」。議員陳紹雄直言兩個月內發生兩次列車事故是不可接受，而港鐵對事故的檢討僅限於「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，當列車哪個零件出問題就只會維修該零件，而非整體檢修；陳又質疑，既然緩衝器需回原救送修，未來是否應向供應商追究責任。議員陳恒鑌亦質疑，港鐵至今未有解釋港鐵車鈎緩衝器為何鬆脫；而事故發生後乘客進行疏散時出現混亂，建議可在地上畫線等提示乘客如何離開車廂。港鐵則回應指，會檢視與供應商合約內容有否需要追究責任及賠償；同時亦正在考慮如何更有效協助乘客疏散。
而議員田北辰則批評，緩衝器每9年才寄回原廠進行大維修，每走1.7萬公里即約兩個月左右才會目測檢查，直斥以上檢查及維修方式是「荒謬絕倫」，認為並不足夠，而政府未有改善此情況，是「被港鐵牽著鼻子走」，促港鐵改為3年維修一次，以及利用高科技去作檢查。議員張欣宇亦對港鐵人手不足、薪酬不吸引令人才流失問題表示關注，建設議港鐵對比市場及政府調整其薪酬水平，以吸引更多人加入。