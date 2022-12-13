將軍澳綫事故　議員批兩個月兩次事故不可接受　政府監管不力

港鐵於兩個月內接連發生兩次列車事故需要停駛，針對近日發生的將軍澳綫列車事故，立法會鐵路事宜小組委員會今日（13日）召開特別會議。對於港鐵再次發生列車事故，有議員直指情況不可接受，並批評港鐵每次出事是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，又質疑當局會否追究緩衝器供應商的責任；亦有議員批評政府部門未有盡力去監察港鐵，形容政府是「被港鐵牽著鼻子走」。

港鐵於會議上解釋指，事故與列車的第6及第7卡車廂的車鈎緩衝器故障鬆脫有關，由於緩衝器屬獨特組件，故需要送返原廠進行維修，上一次維修已是2018年，對於緩衝器當時正處於大維修周期內卻出現問題，港鐵仍需要檢視和調查成因。

不過，多名議員對港鐵解釋並不「收貨」。議員陳紹雄直言兩個月內發生兩次列車事故是不可接受，而港鐵對事故的檢討僅限於「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，當列車哪個零件出問題就只會維修該零件，而非整體檢修；陳又質疑，既然緩衝器需回原救送修，未來是否應向供應商追究責任。議員陳恒鑌亦質疑，港鐵至今未有解釋港鐵車鈎緩衝器為何鬆脫；而事故發生後乘客進行疏散時出現混亂，建議可在地上畫線等提示乘客如何離開車廂。港鐵則回應指，會檢視與供應商合約內容有否需要追究責任及賠償；同時亦正在考慮如何更有效協助乘客疏散。

而議員田北辰則批評，緩衝器每9年才寄回原廠進行大維修，每走1.7萬公里即約兩個月左右才會目測檢查，直斥以上檢查及維修方式是「荒謬絕倫」，認為並不足夠，而政府未有改善此情況，是「被港鐵牽著鼻子走」，促港鐵改為3年維修一次，以及利用高科技去作檢查。議員張欣宇亦對港鐵人手不足、薪酬不吸引令人才流失問題表示關注，建設議港鐵對比市場及政府調整其薪酬水平，以吸引更多人加入。