內會總結　議員對政策非照單全收　前廳交流會不能取代其他互動

立法會內務委員會今日（13日）舉行2022年會期總結，稱內會共舉行25次會議，共有25項政府法案已於今年會期提交立法會。而內會主席強調議員對政府政策不是照單全收，又形容今屆立法會運作暢順，對前廳交流會安排亦感滿意，又稱議員應以守法方式表達意見。

被問及行政及立法關係時，內會主席稱現時內會運作暢順及理性，與過往「拉布」及過激行為有明顯差別，而議員對政府提出的政策亦不是照單全收，舉例議員就禁「禁追租」條例及簡約公屋均有不同追問，而議員亦應以守法方式表達意見。而內會副主席馬逢國則指立法會的行為及處事方法均影響社會，而行政及立法關係為互相監督及合作。在前廳交流會上，內會主席強調議員和政府有良性互動，效果明顯，而安排亦會不斷完善，強調交流會只是其中一種交流方式，並不能取代其他互動。馬逢國強調無議員對前廳交流會持負面態度，強調時間安排等屬技術性問題。

而港府早前向立法會提交的最新立法議程，顯示一共刪去15項舊議程原有的草案，包括延長教師退休年齡、加強白牌車罰則等。而今年1月立法會開局之初，政府提交的立法議程載有37項草案。當中部分已交立法會審議。馬逢國指在法案方面，共有22項政府法案已於今年會期提交立法會，另有3項政府法案將於明日（14日）提交立法會。內會主席稱立法時間表有調整屬合情合理，而且部分具迫切性，希望政府將香港復常相關的議案盡快提交上立法會。至於馬逢國稱政府換屆後對立法議程有輕重緩急之分，「睇唔到任何唔正常地方」。

另外，內會至今成立了14個法案委員會，審議14項政府法案，而截至今日（13日），立法會共通過了16項政府法案；另有1項政府法案將於明日的立法會會議上恢復二讀辯論。在附屬法例方面，議員亦審議了194項附屬法例及12項由政府提交的擬議決議案。內會成立了19個小組委員會詳細研究其中56項附屬法例及5項擬議決議案。此外，內會成立了2個小組委員會，分別研究《緊急情況(選舉日期)(第六任行政長官) 規例》及相關事宜，以及研究政府架構重組方案及相關事宜。