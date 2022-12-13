「綠的」申落旗一次過或分兩年加6元　加幅達25.5%

香港的士小巴商總會今日(13日)聯同12個的士團體，正式向運輸署申請明年新界的士落旗收費加價，建議一次過加6港元，或分兩年加價，起錶由23.5港元增至29.5港元，加幅約25.5%。總會表示，縱然的士業界在今年7月正式調整收費，但未能追上持續上升之成本，的士咪錶收費仍然嚴重滯後。運輸署回覆《東網》指，收到部分新界的士商會提交加價申請，並會按照一貫做法，根據現時的士收費調整機制處理有關申請。

總會指，本地仍處於復常階段，經濟尚未重拾正軌，亦憂慮貿易戰升溫，國際油價不斷上升，再加上的士車輛價格、維修及零件等節節上升。總會批評，政府對非法載客平台仍未有具體修例措施，又指因通關仍未有定案，加上社會上各樣活動減少，在迫不得已的情況下，多個的士團體只好向政府提出追回滯後之的士咪錶收費。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，市區的士早前已提出加價，而新界的士現提出同一方案，希望政府可在一個方案達成一致，期望政府可在明年2至3月批出方案。不少市民認為的士業界加幅很大，黃回應指，加價為迫不得已，燃油費、保險費、維修成本等開支增加不少，認為不少車主「係蝕緊本去做」。