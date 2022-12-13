雙子座流星雨明晚劃破夜空　今年壓軸兼流星雨之冠

錯過上次獅子座流星雨的不用失望，皆因雙子座流星雨接力上演，並且更是今年壓軸可見的天文現象。今次流星雨高峰期預計為明日(14日)晚上9時，屆時預計天頂每小時出現率達150，位處偏遠郊區人士甚至可以肉眼看到10至20顆流星，是今年出現的流星雨現象之冠。天文及攝影愛好者切勿錯過今次機會啦！而香港太空館及「康文＋＋＋」Facebook專頁都會直播是次流星雨現象，並即場講解有關流星雨的天文知識和各種觀測方法。

香港太空館將於明晚9時至11時透過其YouTube頻道直播是次流星雨現象，而「康文＋＋＋」Facebook專頁亦會同步直播。流星雨的觀測條件無可避免會受流星雨輻射點位置及月光影響，香港的最佳觀測時間預計為明晚10時至11時，在偏遠郊區的觀測人士或會看到10至20顆流星。

流星雨發生時，流星像是從夜空中某一點(稱為輻射點)向外散射而出。雙子座流星雨的輻射點會在明晚約7時30分從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星亦隨之增多。不過，月球會在明晚10時53分東升，明亮的月光會漸漸蓋過較為暗淡的流星，令觀測條件轉差。市民可把握午夜前的時間到天空視野廣闊及較少光害的地點觀測雙子座流星雨。