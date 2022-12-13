自資院校收生慘淡　有課程收生僅錄得個位數

適齡學生下跌及移民潮加劇，令各間自資院校步入收生寒冬。根據教育局資料顯示，截至上月初，全港27間自資院校，共取錄了11,600多名學生入讀學士學位課程，較上學年減收逾1,200名學生；而副學位課程則較上學年增收約560名學生，共有16,000多名學生入讀。

其中，香港城市大學專業進修學院今個學年收生118名，按年減65人，跌幅達35.5%，為各間自資院校中跌幅最大。其次是耀中幼教學院，去年新增152名學生，原今學年預計可收生215人，最終僅108人入讀，按年跌28.9%。

而今個學年多所院校收生表現遜色，根據資料能仁專上學院銜接學位，原預料可收生30人，最終僅取錄了1人，收生率3.33%，成為同類課程中表現最差。而同校副學位和第一年學士學位，分別收生6人及30人，收生率僅約17%及29%。

此外，近年經營情況備受關注的珠海學院，原預料在今個學年可取錄800名新生，惟最終僅取錄了56人，再較去年少10人。其中，第一年學士學位課程提供了580個學額，實際收生僅19人，收生率只有個位數的8.64%。