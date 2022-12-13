各界歡迎取消安心出行及黃碼　料聖誕訪港旅客日達2000人

社會各界近日多番爭論應取消安心出行等部分防疫措施，政府今日（13日）終於公布，由明日（14日）起市民毋須再掃描安心出行便可進入食肆等部分指定處所，同時取消抵港人士的「黃碼」安排，但仍要出示疫苗通行證。有飲食業界人士對新安排青示歡迎，認為安心出行已沒有追蹤及通知功能，其作用大大減低；至於取消「黃碼」安排，則認為可有助增加旅客訪港，相信對旅遊業及飲食業都有很大幫助。而旅遊業界人士亦歡迎政府新安排，預料可助聖誕訪港旅客增加至每日2000人。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日出席電台節目時表示，業界非常歡迎取消使用安心出行措施，認為現時每日約一萬宗新冠確診，但安心出行沒有追蹤及通知功能作用減低，取消可有助業界營運。雖然進入食肆仍需出示疫苗通行證，不過徐稱現時已完成接種三針疫苗的人已達9成多，未來長者及幼童的接種率亦提升後，相信通行證安排亦會取消，期望可早日取消通行證的限制。

至於取消「黃碼」限制後，抵港人士亦可直接到餐廳入內進食，徐汶緯認為對旅遊業及飲食業幫助極大，不過預計未必會有大力反彈的「報復式消費」，但仍期望會有更多外國旅客訪港，以抵銷況人外遊所流失的消費力。餐飲集團主席兼行政總裁黃傑龍亦歡迎新安排，形容實際意義等同「0+0」安排，可讓國際旅客看到香港已復常，惟他擔心大部分旅客已規劃好聖誕假期行程，估計新措施或未能即時帶動旅客來港消費，但期望可刺激新年餐飲消費市道。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，由上月實施團進團出至今只吸引約1000人來港，成效不大，反映團進團出難以吸引旅客來港，而參與有關計劃的食肆有限。取消黃碼後，楊預料於聖誕新年假期間訪港的旅客人數可達每日2000人；長遠來說若可取消疫苗通行證安排，相信會更吸引自由行旅客訪港，對本港恢復旅遊業有更大幫助。