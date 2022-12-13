聲稱驅鬼要母女以指互插肛門　中醫被控非禮等7罪明年續審

中學女生去年與男友分手後，遭其深信鬼神之說的母親懷疑被下「降頭」，更懷疑女生的同學「被鬼跟」，找來1名六旬男中醫進行驅鬼儀式。男中醫被指在「儀式」中，要求2女生與母親脫衣全裸，以手指插女生肛門，聲稱要從「陽極」通道解降，及以「佛牌」及「碌柚葉」掃身驅鬼。之後中醫又涉要求女生指插其母肛門，以將鬼過渡等。兩女生最後向社工透露事件，中醫因而被捕。他今天（13日）在區院就非禮及以虛假藉口促致他人非法性行為等7罪受審。

被告周國強（65歲），否認6項非禮及1項以虛假藉口促致他人非法性行為罪，控罪指他於2021年2月至9月間，分別3度非禮當時16歲的X及17歲的Y，促致X進行非法性行為。因辯方需時預備審訊及盤問證人，故案件押後至明年3月27日續審。控方開案陳詞指案發時間，X與母及同學Y同住，而被告則是她們的家庭醫生。X母自前年開始便深信鬼神之說，在X去年2月與男友分手後，X母便深信X被對方下「降頭」，又相信Y被鬼跟，故安排被告替X及Y驅鬼。

首次事件發生於前年2月14日，X與母在住所中接受被告的「儀式」。被告着X脫光衣服，接着用右手2隻手指插入X肛門數分鐘，並指肛門是「陽極」通道，故需要透過該處辟走降頭的鬼。期間被告更像是唸符咒般唸唸有詞，最後以手掌推X胸部一下完結。被告在另一日又指要替X辟邪，要求X坐在暖水盒上，他取出一個「佛牌」掃X全身，包括X私處及乳房。及後被告又稱要把X體內的鬼轉去其母身上，遂叫2人脫衣裸體臥在床上，把蘆薈塗在X手指，要求X指插其母陰道及肛門，但X不願意，被告遂捉起X手插入其母肛門。

又一日，X、Y及X母均在屋內，被告又到來要替她們驅鬼，3人應要求脫去衣服。被告着Y張開雙腿後，撫摸Y私處，再雙手捏Y乳房，又叫X母用手按在Y胸口，被告再指插Y肛門。其後，被告着X及X母臥在床上，被告先指插X母肛門，再叫X母指插X肛門。被告及後又指要看驅鬼情況，同樣着3人脫衣，他則先後撫摸各人私處及乳房等。被告於他日又稱要以「碌柚葉」替Y沖身驅鬼，Y應指示裸體站在1個放有碌柚葉的水盆內，被告先以碌柚葉將水灑向Y，再把碌柚葉放在掌心，掃Y乳房及陰部。

X及Y其後與社工會面時透露事件而報警，被告於同年11月被捕，警誡下否認非禮，只是向X進行治療而需要觸摸X身體。被告其後在錄影會面中否認懂風水或有關儀式，雖曾觸及X肛門及乳房，但是為檢查尾龍骨而需要及有帶手套等，他亦替X檢查乳房以察看有否硬塊，但沒有觸及乳頭等，並指是X及Y誣告他，及他或因干擾X家事而遭X遷怒。

案件編號：DCCC 761/2022