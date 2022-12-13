27%受訪者曾外遊中招　部分需當地求診　專家促勿忽視染疫風險

聖誕新年迎來長假期，適逢政府放寬入境防疫措施至「0+3」，不少港人紛紛爭相外出旅遊。不過有組織進行調查發現，27%港人曾於疫下外遊時染疫，英國更成為外遊染疫重災區，而絕大部分打算未來6個月會外遊的受訪者中，亦表示不打算再戴口罩或接種加強劑。專家強調，再感染人士的死亡風險為首次感染的逾2倍，認為市民不應忽視染疫及二次感染風險，建議外遊前14天接種疫苗或二價疫苗加強劑。

病人醫護權益協進會本月1至4日期間，以網上問卷形式成功訪問654名18至50歲市民。調查發現，有75%受訪者或親友曾於疫情期間外遊，當中27%在外遊時染疫，近半人於英國感染，其次為歐洲其他國家(23%)及加拿大(19%)。外遊染疫者中，有42%表示因身體不適而影響行程、17%未能如期上機回港、甚或有9%更需於當地求診或入院。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷坦言，不少人誤以為自己不屬高危群組或誤當新冠只是感冒，因而無懼中招，惟他指有外遊染疫人士需於當地求診或入院，顯示病情非輕，同時Omicron至今更已出現逾500個可高度傳播的亞系變種病毒，而感染後的免疫有效期或短至28天，加上有外國有研究指出，二次感染人士的死亡、住院及出現後遺症風險，均較首次感染人士高，故他強調疫情防控或疫苗接種稍有鬆懈，可引致大量死亡個案。

兒科專科醫生張傑建議，外遊前兒童要先完成基本疫苗接種、家長亦需接種加強劑，另須準備足夠的防疫物品及藥物。在航班上，則盡量減少除口罩次數及減少接觸機上物品；至於外遊時亦應避免前往人多擠迫地方，盡量與他人保持適當社交距離，期間應佩戴口罩，如不幸染疫或出現相關病徵，便應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到訪的地方。