明起免掃安心出行取消黃碼　往內地澳門撤檢測待行

繼港府今早(13日)宣布放寬防疫措施，包括明(14日)起毋須再掃安心出行，疫苗通行證取消黃碼後，當局下午3時再舉行簡報會交代詳情。醫務衞生局局長盧寵茂表示，除了以上安排外，明起亦會撤銷往內地、澳門離港前，在口岸的檢測待行要求，持48小時內無染疫結果即可出境。另逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，同時取消檢疫人士佩戴電子手環的安排，但會隨機抽查是否有人違規外出。

盧寵茂表示，針對撤銷必須掃安心出行的安排，場所負責人不用再張貼有關二維碼，但他強調「疫苗通行證」的措施維持不變，市民除了可繼續以安心出行應用程式出示疫苗證明，亦可出示紙本、手機截圖等證明已打針。明起入公立醫院亦毋須掃「安心出行」，醫管局將檢視探病等防疫安排，另啟動應變指揮中心監察病床使用情況。他又指，安心出行自推出以來，有約40個版本，程式仍會存在並供市民使用程式內的其他功能。

另外，最近一個月輸入個案佔整體個案約3.8%，即每1,000名入境人士，就有38人確診，雖然近日輸入個案有所增加，由200上升至近800，但佔確診總數仍低於一成，故為經濟發展，當局認為可徹消3日「黃碼」限制，入境者只要維持2次核酸檢測及5次快測，來港後每天都可出入不同地方。對於與內地通關，盧指內地上周放寬的新10條防疫措施中，並無提及通關，港府亦很期待兩地可通關，會繼續積極與內地溝通。

盧又指，政府繼續以科學為本、精準抗疫的策略原則，包括「不躺平」和平衡經濟。他又指，最近染疫個案確實有上升，但數字似乎已進入平台階段，污水檢測個案亦有回落迹象；經醫護界努力，目前能夠維持公營醫院服務，仍能維持非緊急服務。