近7成受訪者支持取消安心出行　學者批港府後知後覺

隨着內地頒布放寬防疫措施的優化安排，近日有意見認為港府應盡快放寬本地防控措施。新青年論壇今日(13日)公布市民對港府防疫安排的調查，指約35%受訪者認為現時防疫措施過於嚴厲，44.2%受訪市民不滿意政府處理疫情的表現。適逢港府今公布取消掃描「安心出行」，有68.6%的受訪者傾向支持取消使用「安心出行」應用程式，新青年論壇召集人鄧詠駿認為，調查反映民意，批評政府放寬防疫後知後覺，建議當局考慮進一步將「疫苗通行證」調整為「被動查核」。

在港府落實「逆向隔離」方面，調查結果顯示僅有37.2%受訪市民對「逆向隔離」表示「有信心」，另外有46.6%受訪市民表示缺乏信心，當中表示完全沒有信心的則有17.2%。團體補充指，調查結果或反映，隨着內地放寬防疫措施，深圳增加健康驛站名 額，市民或懷逐步恢復正常通關，不再期待「逆向隔離」措施。調查結果又顯示，有61.6%受訪市民認同應追求「與病毒共存」，有關結果或反映市民存在抗疫疲勞。

針對掃描安心出行方向進入指定場所，理大專業及持續教育學院講師陳偉強認為「安心出行」的措施本來就是多此一舉；對於政府仍保留「疫苗通行證」措施時，他更批評此舉是畫蛇添足，不少海外地區都取消「針紙」，認為防疫上無必要再保留。針對港府今日才宣布放寬，他認為與商界不滿難以吸引旅客訪港有關，又認為內地在取消健康碼後，香港仍沿用掃描「安心出行」的安排可謂有點保殘守缺，直斥港府是後知後覺。

團體又建議政府應考慮進一步將「疫苗通行證」調整為「被動查核」，進一步取消宴會、酒吧或酒館的快測門檻和延長食肆營業時間，改善營商環境，促進消費。隨着內地放寬防疫限制，兩地居民均憧憬在農曆新年階段全面恢復正常通關，港府應進一步爭取與內地全民恢復正常通關。口罩令方面，陳建議會否考慮戶外毋須再戴口罩，只維持在室內需戴口罩，他憂慮口罩令會影響本港的國際形象。