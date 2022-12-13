中六男生受招攬「搵快錢」　校方查缺席揭詐騙集團　報警拘10人

警方在上周三(7日)接獲報案，指一名19歲中六男生超過一周未有上學，校方其後向其查問，得悉他從11月26日至12月5日期間入住酒店，一直沒有歸家。據該學生透露，他較早前獲朋友介紹「筍工」，工作內容僅是開設銀行戶口，並將銀行卡連密碼交予相關人士，自己只需暫住酒店，即可獲得豐厚酬勞。東區警區重案組接手調查案件，發現事主母親亦曾被同一集團招攬參與同樣活動，查出集團曾入住過香港島和九龍區多間酒店，並掌握各骨幹成員和傀儡戶口持有人的身份，上周五(9日)起一連4日於北角、葵涌、觀塘、柴灣和荃灣等多處，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕8男1女(17至55歲)，他們分別報稱學生、主婦、侍應、地盤工人、廚師和無業，另檢獲銀行卡、信貸報告、月結單等證物；其中一名疑為集團骨幹的19歲男學生，昨(12日)凌晨於屯門一公屋單位被捕，警方從屋內起出約8克懷疑大麻，另以涉嫌「藏毒」拘捕他和同屋的17歲女友。

警方相信，涉事集團已活躍數個月，行動除了拘捕2名具黑幫背景的集團高層外，亦拘捕多名骨幹成員，他們分工精細，各自負責招攬市民出售傀儡戶口、帶領或陪同戶口持有人入住酒店、為他們安排食物等工作。資料顯示，相關戶口持有人一般從社交平台看見宣稱「搵快錢」的招聘廣告，然後被騙徒以數千至1萬港元報酬和免費酒店食宿招攬，再按指示開設銀行帳戶。他們在酒店逗留期間需要交出手機、銀行戶口資料和密碼，以及接受24小時監視，但可以隨意看電視、玩啤牌及聊天耍樂，約一周後才能「功成身退」。而集團行事謹慎，為掩飾主腦身份，他們會利用傀儡戶口持有人的身份登記住宿，並且每隔1至2日便轉換酒店，其中最多有7人共處一室，由3名集團成員看管4名傀儡，不容他們有機會接觸戶口內的金錢。

根據調查，案中至少6個戶口牽涉13宗本地網上騙案，案發日期由今年6月至12月，當中包括6宗網上情緣騙案、3宗求職騙案、2宗投資騙案和2宗裸聊騙案，每宗涉款約2,000至8萬港元不等，合共損失約54.7萬港元。警方正深入調查案件，不排除有更多人被捕。