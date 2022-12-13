柴灣石屋武器庫案　3被告還押逾2年後認罪獲釋

警方於2020年3月接報到柴灣龍躍徑山邊一間荒廢石屋搜出大批彈藥及爆炸品，並當場截獲3名當時20至23歲的青年，及後再在其中2人家中搜出彈藥及需領牌管有的氣槍。3人早前承認無牌管有彈藥及管有炸藥等6項控罪，今（13日）於高院接受判刑。原訟庭法官張慧玲最終判他們監禁16個月至32個月，因3人已分別還押2年至2年9個月，故可獲即時釋放。

3名被告分別是蔡康橋（現年23歲、大專學生）、鍾浩軒（現年26歲、剛考獲牌照準備任職水喉匠）及林嘉勒（現年25歲、咖啡店職員）。蔡承認無牌管有彈藥及管有炸藥2罪，被判監32個月。控罪指蔡於2020年3月26日，在龍躍徑近黑角頭一間被棄置的屋內管有1發可發射的子彈及1027發彈頭及彈殼，而沒有持槍械及彈藥的管有權牌照。蔡亦被控於同地管有爆竹、硝化纖維、鋯及焊粉等物品。

鍾則承認無牌管有彈藥、槍械及將槍械交予無牌照的人管有3罪，被判監22個月。控罪指他分別於2020年3月27日及3月26日在小西灣富景花園家中無牌管有1發霰彈槍的彈殼及1支經修改點22口徑，槍口能量超過15焦耳的氣槍。鍾另被控於2020年1月把一支經修改點22口徑槍口能量超過34焦耳的氣槍給予沒有牌照的人士管有。林則承認無牌管有槍械罪，被判監16個月。控罪指他於2020年3月27日在北角英皇道家中無牌管有1枝槍口能量超過34焦耳的氣槍。

3名被告求情時均表示，涉案槍械均是被告收藏之用，並不打算作其他用途，3人均已還押超過2年至2年9個月，故希望把監禁刑期減至被告可即時獲釋。另外蔡康橋的大律師就指蔡曾就1宗野戰發燒友於五桂山被謀殺的案件中以控方證人身份作供，故希望就本案中的刑期獲得一定扣減。不過該案剛好也是由張慧玲法官審理，她指本案與該案並無關係，最終只酌情就本案給予蔡減刑2個月。而張官在考慮各被告背景後，最終將3名被告的判刑調低至可即時獲釋。另外，張官又稱原定本案應於上月處理，但因她本人染疫確診新冠肺炎，令本案要延至今日處理，她特別為此致歉。

案件編號：HCCC 86/2022